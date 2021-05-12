В Ужгороді знайшли труп жінки у дериваційному каналі
Наразі її особа і причини смерті встановлюються
Наразі її особа і причини смерті встановлюються
В Ужгороді знайшли мертву жінку - її труп виявили у водозборі дериваційного каналу на вул. Електрозаводська.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.
Інцидент стався 11 травня. Про покійну жінку рятувальники отримали повідомлення о 20:30. О 21:23 надзвичайники вилучили з води тіло та передали поліції.
Наразі її особа і причини смерті встановлюються.
Нагадаємо, у столиці жінку покусала скажена лисиця.
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