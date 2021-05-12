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12 травня 2021, 11:59 393

В Ужгороді знайшли труп жінки у дериваційному каналі

12 травня 2021, 11:59 393
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Наразі її особа і причини смерті встановлюються
Наразі її особа і причини смерті встановлюються
Фото з відкритих джерел
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В Ужгороді знайшли мертву жінку - її труп виявили у водозборі дериваційного каналу на вул. Електрозаводська.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

Інцидент стався 11 травня. Про покійну жінку рятувальники отримали повідомлення о 20:30. О 21:23 надзвичайники вилучили з води тіло та передали поліції.

Наразі її особа і причини смерті встановлюються.

Нагадаємо, у столиці жінку покусала скажена лисиця.

смерть поліція Ужгород Закарпаття рятувальники

 
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