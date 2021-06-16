На Франковщине в квартире нашли мертвого человека
В Ивано-Франковске на ул. Целевича в одной из квартир произошла чрезвычайная ситуация, из-за которой понадобилась помощь спасателей по открытию входной двери в помещение
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Управлении гражданской защиты ОГА.
В середине открытой квартиры полицейские и спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни.
Была оказана помощь сотрудникам полиции по открытию входной двери квартиры на 8-м этаже 9-ти этажного жилого дома, в середине которой обнаружено тело человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Личные данные человека устанавливаются.
Напомним, в Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале.
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