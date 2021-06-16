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16 июня 2021, 10:04 301

На Франковщине в квартире нашли мертвого человека

16 июня 2021, 10:04 301
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В Ивано-Франковске на ул. Целевича в одной из квартир произошла чрезвычайная ситуация, из-за которой понадобилась помощь спасателей по открытию входной двери в помещение

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Управлении гражданской защиты ОГА.

В середине открытой квартиры полицейские и спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни.

Была оказана помощь сотрудникам полиции по открытию входной двери квартиры на 8-м этаже 9-ти этажного жилого дома, в середине которой обнаружено тело человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Личные данные человека устанавливаются.

Напомним, в Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале.

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