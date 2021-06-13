На Прикарпатті дитина потонула у річці
На Івано-Франківщині рятувальники знайшли дитину, яку раніше віднесло течією річки Черемош
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася 12 червня у селі Тюдів Косівського району. 12-річний хлопчик послизнувся і впав у воду, після чого його віднесло течією. Всього на річці перебувало троє дітей.
Сьогодні зранку гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки.
Нагадаємо, 2 червня у селі Кам’янка Стрийського району під час екскурсії загинув 12-річний хлопець, який впав у водоспад.
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