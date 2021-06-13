На Прикарпатье ребенок утонул в реке
На Ивано-Франковщине спасатели нашли ребенка, которого ранее унесло течением реки Черемош
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что событие произошло 12 июня в селе Тюдов Косовского района. 12-летний мальчик поскользнулся и упал в воду, после чего его унесло течением. Всего на реке находилось трое детей.
Сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка.
Напомним, 2 июня в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, упавший в водопад.
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