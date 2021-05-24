З вікна багатоповерхівки в Івано-Франковську випала 13-річна дівчина

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З вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина

Як передає RegioNews, про це повідомляють у поліції Івано-Франківщини.

Наразі відомо, що 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька. Неповнолітню госпіталізували до медичного закладу з численними травмами.

Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту", - зазначають у поліції.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула через падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.