З вікна багатоповерхівки в Івано-Франковську випала 13-річна дівчина
З вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина
Як передає RegioNews, про це повідомляють у поліції Івано-Франківщини.
Наразі відомо, що 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька. Неповнолітню госпіталізували до медичного закладу з численними травмами.
Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту", - зазначають у поліції.
Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула через падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.
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