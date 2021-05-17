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17 травня 2021, 16:53 403

У недобудові Франківська знайшли тіла двох чоловіків

17 травня 2021, 16:53 403
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Їх виявили в ліфтовій шахті
Їх виявили в ліфтовій шахті
Фото: Нацполіція
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У Івано-Франківську в ліфтовій шахті недобудови знайшли тіла двох чоловіків.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Івано-Франківської області.

Інцидент трапився по вулиці Надрічна. Поліцію на місце події викликав місцевий мешканець. З'ясувалося, що потерпілі - 1975 та 1986 року народження, мешканці Івано-Франківська.

Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті. Поліція з'ясовує, внаслідок чого могла статися трагедія.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими. Восьмеро осіб були доставлені в лікарню.

Україна кримінал Івано-Франківськ смерті Тіло

 
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