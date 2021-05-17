У недобудові Франківська знайшли тіла двох чоловіків
Їх виявили в ліфтовій шахті
Їх виявили в ліфтовій шахті
У Івано-Франківську в ліфтовій шахті недобудови знайшли тіла двох чоловіків.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Івано-Франківської області.
Інцидент трапився по вулиці Надрічна. Поліцію на місце події викликав місцевий мешканець. З'ясувалося, що потерпілі - 1975 та 1986 року народження, мешканці Івано-Франківська.
Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті. Поліція з'ясовує, внаслідок чого могла статися трагедія.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими. Восьмеро осіб були доставлені в лікарню.
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