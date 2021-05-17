У недобудові Франківська знайшли тіла двох чоловіків

Їх виявили в ліфтовій шахті

Їх виявили в ліфтовій шахті

Фото: Нацполіція

У Івано-Франківську в ліфтовій шахті недобудови знайшли тіла двох чоловіків.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Івано-Франківської області.

Інцидент трапився по вулиці Надрічна. Поліцію на місце події викликав місцевий мешканець. З'ясувалося, що потерпілі - 1975 та 1986 року народження, мешканці Івано-Франківська.

Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті. Поліція з'ясовує, внаслідок чого могла статися трагедія.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими. Восьмеро осіб були доставлені в лікарню.