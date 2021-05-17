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17 мая 2021, 16:53 422

В недострое Франковска нашли тела двух мужчин

17 мая 2021, 16:53 422
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Их обнаружили в лифтовой шахте
Их обнаружили в лифтовой шахте
Фото: Нацполиция
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В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроя нашли тела двух мужчин.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел по улице Надречная. Полицию на место происшествия вызвал местный житель. Выяснилось, что потерпевшие - 1975 и 1986 года рождения, жители Ивано-Франковска.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти. Полиция выясняет, в результате чего могла произойти трагедия.

Напомним, недавно в Одессе оборвался лифт с полицейскими. Восемь человек были доставлены в больницу.

Украина криминал Ивано-Франковск смерти Тело

 
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