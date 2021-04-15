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15 квітня 2021, 10:29 4

На Прикарпатті горіла COVID-лікарня

15 квітня 2021, 10:29 4
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Було евакуйовано 37 осіб
Було евакуйовано 37 осіб
Фото: ДСНС
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У місті Долина Івано-Франківської області вранці 15 квітня виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС, з медзакладу евакуювали 37 осіб, з них 4 особи - не ходячі, пише RegioNews.

"15 квітня о 07:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу Долинської ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, загорілася покрівля двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.

Рятувальники о 09:04 локалізували пожежу на площі 250 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухостою згоріли три автобуси.

Україна пожежа Івано-Франківськ вакцинація лікарня

 
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