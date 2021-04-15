На Прикарпатті горіла COVID-лікарня
Було евакуйовано 37 осіб
Було евакуйовано 37 осіб
У місті Долина Івано-Франківської області вранці 15 квітня виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.
Як повідомила прес-служба ДСНС, з медзакладу евакуювали 37 осіб, з них 4 особи - не ходячі, пише RegioNews.
"15 квітня о 07:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу Долинської ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, загорілася покрівля двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.
Рятувальники о 09:04 локалізували пожежу на площі 250 м кв. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухостою згоріли три автобуси.
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