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29 березня 2021, 14:19 69

Прикарпатські поліцейські затримали хулігана, який підстрелив двох чоловіків

29 березня 2021, 14:19 69
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який в лісовому масиві поранив двох чоловіків, вистріливши у них з рушниці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що правопорушення трапилося у лісовому масиві між селами Стопчатів та Уторопи, Яблуницької територіальної громади. Вночі двоє чоловіків здійснювали порубку дерев. Коли останні завантажували деревину на підводу, до них підійшов невідомий та здійснив декілька пострілів у їхній бік.

Потерпілі намагалися втекти з місця події, але зловмисник їх наздогнав та здійснив ще декілька пострілів. У результаті 37-ми та 39-річні мешканці Косівщини отримали вогнепальні поранення, а правопорушник з місця події пішов", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розшукали та затримати нападника. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

З місця події поліцейські вилучили патрон та гільзу й інші речові докази та направили все на експертизу. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється чи мали потерпілі дозвільні документи на порубку лісодеревини.

Нагадаємо, у Луганській області на місцях пожеж "чорні лісоруби” почали вирубку дерев.

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