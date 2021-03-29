Прикарпатские полицейские задержали хулигана, который подстрелил двух мужчин

Вскоре суд изберет ему меру пресечения

Вскоре суд изберет ему меру пресечения

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили и задержали злоумышленника, который в лесном массиве ранил двух мужчин, выстрелив в них из ружья. По данному факту начато уголовное производство и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что правонарушение случилось в лесном массиве между селами Стопчатов и Уторопы, Яблуницкой территориальной общины. Ночью двое мужчин осуществляли рубку деревьев. Когда последние загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и совершил несколько выстрелов в их сторону.

Потерпевшие пытались сбежать с места происшествия, но злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов. В результате 37-ми и 39-летние жители Косовщины получили огнестрельные ранения, а правонарушитель с места происшествия ушел", - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали и задержать нападавшего. Им оказался 51-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проверяется были ли у потерпевших документы на рубку деревьев.

Напомним, в Луганской области на местах пожаров "черные лесорубы” начали вырубку деревьев.