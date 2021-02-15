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15 лютого 2021, 16:47 41

На Прикарпатті через снігопади "відрізані" майже півсотні сіл

15 лютого 2021, 16:47 41
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Ще 12 населених пунктів залишилися без повідомлення частково
Ще 12 населених пунктів залишилися без повідомлення частково
Фото: ДСНС
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На Прикарпатті через негоду відсутнє сполучення до 48 населених пунктів. Найбільше замело біля Галича.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.

Наголошується, що відсутнє повідомлення з 48 населеними пунктами:

  • Коломия (5 населених пунктів): Джурків, Назірна, Хоросно, Сідлище, Мала Кам’янка.

  • Городенка (11 населених пунктів): Слобідка, Уніж, Монастирок, Семенівка, Семаківці, Михальче, Чортовець, Рогиня, Острівець, Михальче, Білка.

  • Галич (14 населених пунктів): Ганівці, Острів, Суботів, Демешківці, Німшин, Поплавники, Дорогів, Колодіїв, Бишів, Сарники, Діброва, Озеряни, Слобода, Різдвяни.

  • Тлумач (13 населених пунктів): Ісаків, Петрів, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимів, Яківка, Жуків, Прибилів, Гостів, Будзин, Мостище, Луг.

  • Снятин (5 населені пункти): Бучачки, Трофанівка, Кулачківці, Хом’яківка, Валенці.

Також повідомляється, що ще 12 населених пунктів залишилися без повідомлення частково.

З метою надання допомоги в розчищенні проїжджих частин доріг в області додатково від ДСНС України прибула інженерна машина розгородження з сідельним тягачем (р. Дрогобич).

Нагадаємо, у шести областях України обмежено рух вантажівок через снігопади.

погода Україна Прикарпаття рятувальники ДСНС

 
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