На Прикарпатті через снігопади "відрізані" майже півсотні сіл

11 лютого 2021

З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"

Долучення відомого на весь світ силача Вірастюка в "ЗеКоманду", розбалансовану історією з колишнім партійним фронтменом Дубінським, має нівелювати репутаційні втрати партії останнього часу, хоча в цьо...