На Прикарпатті через снігопади "відрізані" майже півсотні сіл
На Прикарпатті через негоду відсутнє сполучення до 48 населених пунктів. Найбільше замело біля Галича.
Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.
Наголошується, що відсутнє повідомлення з 48 населеними пунктами:
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Коломия (5 населених пунктів): Джурків, Назірна, Хоросно, Сідлище, Мала Кам’янка.
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Городенка (11 населених пунктів): Слобідка, Уніж, Монастирок, Семенівка, Семаківці, Михальче, Чортовець, Рогиня, Острівець, Михальче, Білка.
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Галич (14 населених пунктів): Ганівці, Острів, Суботів, Демешківці, Німшин, Поплавники, Дорогів, Колодіїв, Бишів, Сарники, Діброва, Озеряни, Слобода, Різдвяни.
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Тлумач (13 населених пунктів): Ісаків, Петрів, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимів, Яківка, Жуків, Прибилів, Гостів, Будзин, Мостище, Луг.
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Снятин (5 населені пункти): Бучачки, Трофанівка, Кулачківці, Хом’яківка, Валенці.
Також повідомляється, що ще 12 населених пунктів залишилися без повідомлення частково.
З метою надання допомоги в розчищенні проїжджих частин доріг в області додатково від ДСНС України прибула інженерна машина розгородження з сідельним тягачем (р. Дрогобич).
Нагадаємо, у шести областях України обмежено рух вантажівок через снігопади.