На Прикарпатье из-за снегопадов "отрезаны" почти полсотни сел

Еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично

Еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье из-за непогоды отсутствует сообщение с 48 населенными пунктами. Больше всего замело у Галича.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пишет RegioNews.

Отмечается, что отсутствует сообщение с 48 населенными пунктами:

Коломыя (5 населенных пунктов): Джурков, Назирная, Хоросно, Седлище, Малая Каменка.

Городенка (11 населенных пунктов): Слободка, Униж, Монастырек, Семеновка, Семаковцы, Михальче, Чортовец, Рогиня, Островец, Михальче, Билка.

Галич (14 населенных пунктов): Ганивцы, Остров, Субботов, Демешковцы, Нимшин, Поплавники, Дорогов, Колодиев, Бышев, Сарники, Диброва, Озеряны, Слобода, Риздвяны.

Тлумач (13 населенных пунктов): Исаков, Петрив, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимив, Яковка, Жуков, Прибылов, Гостив, Будзин, Мостыще, Луг.

Снятин (5 населенных пунктов): Бучачки, Трофановка, Кулачковцы, Хомяковка, Валенцы.

Также сообщается, что еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично.

С целью оказания помощи в расчистке проезжих частей дорог в области дополнительно от ГСЧС Украины прибыла инженерная машина разграждения с седельным тягачом (г. Дрогобыч) и шнекороторный снегоочиститель из Черновицкой области.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.