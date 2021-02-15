09:10  15 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
10:01  15 февраля
В Украине из-за непогоды ограничено движение грузовиков в четырех областях - ГСЧС
18:02  15 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину", потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2021, 16:47 41

На Прикарпатье из-за снегопадов "отрезаны" почти полсотни сел

15 февраля 2021, 16:47 41
Читайте також українською мовою
Еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично
Еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье из-за непогоды отсутствует сообщение с 48 населенными пунктами. Больше всего замело у Галича. 

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пишет RegioNews.

Отмечается, что отсутствует сообщение с 48 населенными пунктами:

  • Коломыя (5 населенных пунктов): Джурков, Назирная, Хоросно, Седлище, Малая Каменка.

  • Городенка (11 населенных пунктов): Слободка, Униж, Монастырек, Семеновка, Семаковцы, Михальче, Чортовец, Рогиня, Островец, Михальче, Билка.

  • Галич (14 населенных пунктов): Ганивцы, Остров, Субботов, Демешковцы, Нимшин, Поплавники, Дорогов, Колодиев, Бышев, Сарники, Диброва, Озеряны, Слобода, Риздвяны.

  • Тлумач (13 населенных пунктов): Исаков, Петрив, Сокирчин, Делева, Долина, Гaрасимив, Яковка, Жуков, Прибылов, Гостив, Будзин, Мостыще, Луг.

  • Снятин (5 населенных пунктов): Бучачки, Трофановка, Кулачковцы, Хомяковка, Валенцы.

Также сообщается, что еще 12 населенных пунктов остались без сообщения частично.

С целью оказания помощи в расчистке проезжих частей дорог в области дополнительно от ГСЧС Украины прибыла инженерная машина разграждения с седельным тягачом (г. Дрогобыч) и шнекороторный снегоочиститель из Черновицкой области.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

погода Украина Прикарпатье спасатели ГСЧС

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua