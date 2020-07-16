Мер Івано-Франківська Марцінків заявив про участь у виборах від ВО "Свобода"

Про свою участь у виборах від "Свободи" мер Івано-Франківська написав на сторінці у Facebook, інформує Regionews.

Почали поширюватися чутки про те, що я на вибори іду окремо від партії ВО "Свобода". Мало того, що хочу вести свою партію.

Так от: я був і є членом ВО "Свобода". І на вибори іду саме від цієї політичної сили. Балотуватимуся під номером 1 у списку націоналістів, якщо, звісно, дозволятиме Закон", - повідомив Руслан Марцінків.