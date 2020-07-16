Мер Івано-Франківська Марцінків заявив про участь у виборах від ВО "Свобода"
Міський голова балотуватиметься під першим номером у списку цієї політичної сили у місті
Міський голова балотуватиметься під першим номером у списку цієї політичної сили у місті
Руслан Марцінків, за його словами, не зраджує націоналістів
Про свою участь у виборах від "Свободи" мер Івано-Франківська написав на сторінці у Facebook, інформує Regionews.
Почали поширюватися чутки про те, що я на вибори іду окремо від партії ВО "Свобода". Мало того, що хочу вести свою партію.
Так от: я був і є членом ВО "Свобода". І на вибори іду саме від цієї політичної сили. Балотуватимуся під номером 1 у списку націоналістів, якщо, звісно, дозволятиме Закон", - повідомив Руслан Марцінків.
ТІЛЬКИ ЗІ СВОБОДОЮ #політика_ІФ "Запах" виборів вже відчутно І традиційно не обходиться без різного роду фейкових...Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 16 липня 2020 р.
Нагадаємо, раніше про свою участь у виборах від "Свободи" заявив також чинний мер Хмельницького Олександр Симчишин.
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