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09 июля 2020, 18:03 3

На Прикарпатье начали начислять компенсации пострадавшим от наводнений

09 июля 2020, 18:03 3
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Ивано-Франковская область получила из государственного бюджета 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий стихийного бедствия
Ивано-Франковская область получила из государственного бюджета 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий стихийного бедствия
Фото: ГСЧС
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Из полученной суммы 100 миллионов направят на выплаты населению

Об этом сегодня во время заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, пишет RegioNews.

Область получила из Госбюджета 480 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, - сообщил Виталий Федорив. – Сейчас определено распорядителей и получателей финансового ресурса, начата работа по выплате материальной помощи пострадавшему населению".

По словам Виталия Федорива, 100 млн грн из полученной суммы из государственной казны будет направлено на выплаты населению, 130 млн грн - на восстановление разрушенных мостов, 10 млн – на объекты социальной сферы, 30 млн – на ремонт мостов коммунальной собственности, 60 млн – на берегоукрепление.

Для восстановления водозащитных дамб дополнительно из Госбюджета будет направлено 136, 6 млн грн.

Напомним, Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения.

Ивано-Франковск Прикарпатье Федорив Виталий ОГА Наводнение компенсация
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