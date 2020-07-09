У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти
Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів
Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів
Станом на 9 липня на території Чернівецької областіна залишаються підтопленими 4 населених пункти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Також за даними рятувальників, в області затоплено 12 присадибних ділянок.
Загалом на території західних областей внаслідок повеней залишаються зруйнованими 202 кілометри доріг, найбільше в Івано-Франківській області, і 95 мостів, тривають роботи по відновленню їхньої роботи.
549 кілометрів доріг та 213 мостів досі пошкоджені.
В ДСНС додали, що упродовж доби відкачано 2853 м3 води, доставлено 1 тону питної води місцевим мешканцям. Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки.
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