У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів

Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів

Фото: ДСНС

Станом на 9 липня на території Чернівецької областіна залишаються підтопленими 4 населених пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Також за даними рятувальників, в області затоплено 12 присадибних ділянок.

Загалом на території західних областей внаслідок повеней залишаються зруйнованими 202 кілометри доріг, найбільше в Івано-Франківській області, і 95 мостів, тривають роботи по відновленню їхньої роботи.

549 кілометрів доріг та 213 мостів досі пошкоджені.

В ДСНС додали, що упродовж доби відкачано 2853 м3 води, доставлено 1 тону питної води місцевим мешканцям. Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Буковині Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком.