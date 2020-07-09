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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 10:32 4

У Чернівецькій області досі підтоплені 4 населені пункти

09 липня 2020, 10:32 4
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Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів
Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів
Фото: ДСНС
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Станом на 9 липня на території Чернівецької областіна залишаються підтопленими 4 населених пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Також за даними рятувальників, в області затоплено 12 присадибних ділянок.

Загалом на території західних областей внаслідок повеней залишаються зруйнованими 202 кілометри доріг, найбільше в Івано-Франківській області, і 95 мостів, тривають роботи по відновленню їхньої роботи.

549 кілометрів доріг та 213 мостів досі пошкоджені.

В ДСНС додали, що упродовж доби відкачано 2853 м3 води, доставлено 1 тону питної води місцевим мешканцям. Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Буковині Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком.

рятувальники ДСНС Повінь повінь Чернівецька область
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