Паводки на Прикарпатті: в МВС назвали терміни ліквідації наслідків
Фаза ліквідації самих важких наслідків повеней у західних областях України займе близько десяти днів. Це будуть роботи для відновлення найнеобхідніших об'єктів.
Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова".
За його словами, в міністерстві перекинули всі сили на боротьбу з наслідками стихії.
Але все одно, є важка ручна робота, коли люди просто розбирають завали дерев, які перегороджують мости. Це гігантська проблема, 10 днів буде йти гостра фаза, коли ми будемо ліквідувати найсерйозніші (наслідки паводків, - ред.)", - сказав Аваков.
Міністр також зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардейцев і рятувальників.
Нагадаємо, на заході України 27 червня через негоду залишаються підтопленими 180 населених пунктів, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянки, зруйновано 202,3 км автодоріг.
Раніше повідомлялося, що в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.