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27 червня 2020, 12:13 2

Паводки на Прикарпатті: в МВС назвали терміни ліквідації наслідків

27 червня 2020, 12:13 2
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На західній Україні залишається підтопленим 3 871 будинок
На західній Україні залишається підтопленим 3 871 будинок
Фото: ДСНС
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Фаза ліквідації самих важких наслідків повеней у західних областях України займе близько десяти днів. Це будуть роботи для відновлення найнеобхідніших об'єктів.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, в міністерстві перекинули всі сили на боротьбу з наслідками стихії.

Але все одно, є важка ручна робота, коли люди просто розбирають завали дерев, які перегороджують мости. Це гігантська проблема, 10 днів буде йти гостра фаза, коли ми будемо ліквідувати найсерйозніші (наслідки паводків, - ред.)", - сказав Аваков.

Міністр також зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардейцев і рятувальників.

Нагадаємо, на заході України 27 червня через негоду залишаються підтопленими 180 населених пунктів, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянки, зруйновано 202,3 км автодоріг.

Раніше повідомлялося, що в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

негода дороги Прикарпаття МВС Будинок
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