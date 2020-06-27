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27 июня 2020, 12:13 2

Паводки на Прикарпатье: в МВД назвали сроки ликвидации последствий

27 июня 2020, 12:13 2
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На западной Украине остается подтопленным 3 871 дом
На западной Украине остается подтопленным 3 871 дом
Фото: ГСЧС
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Фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнений в западных областях Украины займет около десяти дней. Это будут работы для восстановления самых необходимых объектов.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, в министерстве перебросили все силы на борьбу с последствиями стихии.

Но все равно, есть тяжелейшая ручная работа, когда люди просто разбирают завалы деревьев, которые перегораживают мосты. Это гигантская проблема, 10 дней будет идти острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые серьезные (последствия паводков, - ред.)", - сказал Аваков.

Министр также отметил, что для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тысячи нацгвардейцев и спасателей.

Напоминим, на западе Украины 27 июня из-за непогоды остаются подтопленными 180 населенных пунктов, подтоплено 3 тыс. 871 дом, 6 тыс. 400 приусадебных участка, разрушено 202,3 км автодорог.

Ранее сообщалось, что в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

непогода дороги Прикарпатье МВД Дом
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