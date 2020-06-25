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25 июня 2020, 13:39 7

На Прикарпатье затопило больницу, в которой лечатся больные на коронавирус

25 июня 2020, 13:39 7
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В больнице остаются около 50 пациентов, из них 14 инфицированные коронавирусом
В больнице остаются около 50 пациентов, из них 14 инфицированные коронавирусом
Фото: из открытых источников
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На Прикарпатье из-за сильных дождей и выхода рек из берегов была затоплена районная больница города Галича, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Спасателям удалось провести эвакуацию больных.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, передает RegioNews.

По словам Чернецкого, спасателям удалось провести эвакуацию больных, кого могли выписали. Остальные были готовы к эвакуации, но больницу из-за непогоды не обесточило.

Сейчас в больнице остаются около 50 больных, из которых 14 - больные COVID-19", - рассказал он.

Также начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области заявил, что в Галицком и Тисменицком районах также подтоплена нефтебаза и несколько солнечных электростанций. До конца суток ожидается постепенное снижение уровней воды.

Напомним, в Ивано-Франковской области подтопленными остаются 234 населенных пункта в 16 районах. Всего спасатели эвакуировали из зон подтопления к родственникам или соседям 548 человек. Из подтопленных домов спасли 286 человек, а также отбуксировали 6 автомобилей с 11 людьми.

В Ивано-Франковской области погибло три человека.

непогода Прикарпатье спасатели ГСЧС больные
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