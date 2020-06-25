Мер Івано-Франківська розповів про ситуацію з повінню в області

За його словами, ситуація покращується. Рівень води в річці Бистриця знижується

За його словами, ситуація покращується. Рівень води в річці Бистриця знижується

Фото з відео мера Івано-Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що негода в області відступає. Рівень води в річці Бистриця знизився майже на 1,5 метрів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку міського голови на Facebook.

"Десь більше сходить Бистриця-Солотвинська, менше — Бистриця Надвірнянська, але йде падіння річки", - підкреслив він.

За словами Марцінківа, сьогодні будуть проведені роботи з ліквідації наслідків негоди.

"Вчора ми подали на допомогу з боку держави. Тому що є обіцянка прем'єр-міністра виділити кошти і ОДА формує перелік тих об'єктів, які будуть підтримані з держбюджету", - сказав мер.

Він додав, що також очікується роз'яснення щодо відшкодування збитків місцевим мешканцям. Марцінків попросив всіх постраждалих зробити фотографії та акт того, що підтоплено будинок або гараж.

"Хай сусіди підпишуться. Це потрібно для того, щоб потім була виплачена компенсація", - зазначив він.

Оперативно про стан справ 25.06.2020 9:00 Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.