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25 июня 2020, 12:30 5

Мэр Ивано-Франковска рассказал о ситуации с паводком в области

25 июня 2020, 12:30 5
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По его словам, ситуация улучшается. Уровень воды в реке Быстрица снижается
По его словам, ситуация улучшается. Уровень воды в реке Быстрица снижается
Фото с видео мера Ивано-Франковска
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что непогода в области отступает. Уровень воды в реке Быстрица снизился почти на 1,5 метров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу городского главы на Facebook.

"Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше — Быстрица Надворнянская, но идет падение реки", - подчеркнул он.

По словам Марцинкива, сегодня будут проведены работы по ликвидации последствий непогоды.

"Вчера мы подали на помощь со стороны государства. Потому что есть обещание премьер-министра выделить средства и ОГА формирует список тех объектов, которые будут поддержаны с госбюджета", - сказал мэр.

Он добавил, что также ожидаться разъяснение по возмещению убытков местным жителям. Марцинкив попросил всех пострадавших сделать фотографии и акт того, что подтоплен дом или гараж.

"Пусть соседи подпишутся. Это нужно для того, чтобы потом была выплачена компенсация", - отметил он.

Оперативно про стан справ 25.06.2020 9:00

Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 24 червня 2020 р.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Стало известно, что паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

непогода ликвидация Ивано-Франковск Марцинкив Руслан Наводнение
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