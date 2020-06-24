На Ивано-Франковщине затопило собачий приют

Волонтеры спасли более 300 собак, двое животных погибли

Волонтеры спасли более 300 собак, двое животных погибли

На вечер 24 июня вода спала, активисты ищут добровольцев, чтобы отремонтировать вольеры и конуры.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу директора приюта для животных в Калуше на Ивано-Франковщине Натальи Когут.

На территорию приюта вернулось 45 собак, которых, спасая, волонтеры выпустили из вольеров. Однако им негде жить, поэтому неравнодушные горожане ищут единомышленников, чтобы привести в порядок собачье жилье.

Нужны люди, чтобы привести приют в порядок, подлатать вольеры и будки! Искренняя благодарность каждому кто был и спасал до 3 часов ночи животных!!!... Виной потопа было то, что на плотинах открыли шлюзы, приют за 40 мин ушел под воду! МЧС ехать отказались, поскольку реку не откачаешь и надо спасать людей!", – сообщила Наталья Когут.

Ситуация по Калушском приюта! Вода спала , к территории приюта возвратились наши серы,их осталось около 45 с... Опубликовано Natalia Kogut Среда, 24 июня 2020 г.

Как известно, территория приюта ушла под воду вчера, 23 июня. Видео, на котором волонтеры спасают собак выставили в соцсетях.

В Калуше затопило приют для собак. Волонтеры просят о помощи В Калуше волонтеры пытаются спасти животных. В местном приюте вода уже – в большинстве вольеров. Если вода не отступать, говорят волонтеры, чтобы уберечь животных от гибели, вынуждены будут выпустить их. Они просят всех, кто имеет возможность, забрать животных на передержку, помочь транспортом и продовольствием. Карта ключ к счету - 5169 3305 1534 9451. Опубликовано ТРК "РАИ" Вторник, 21 мая 2019 г.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен третий уровень опасности – красный.