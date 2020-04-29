На Прикарпатті кількість смертей від COVID-19 перевищила 50

В області коронавірус виявили у 176 медичних працівників

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В області коронавірус виявили у 176 медичних працівників

В Івано-Франківській області зафіксовано 50 смертей від коронавірусу, за останню добу додався ще один летальний випадок.

Про це під час брифінгу розповів голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє RegioNews.

"Мова йде про жінку 1953 року з Надвірнянського району. Взірці аналізів відіслані у Київ, вчора прийшов позитивний результат", - зауважує голова.

Ще один летальний випадок, який поки що не увійшов у загальну статистику, зафіксовано у Калуші. Про це інформує медична директорка зі стаціонарної допомоги КНП "Калуська ЦРЛ” Наталія Кінаш на своїй сторінці у Facebook.

"З сумом повідомляю, що сьогодні на 41 році життя перестало битись серце нашої колеги, рентген-лаборанта Калуської районної лікарні Богдани Гриців", - йдеться у дописі.

Це вже шоста смерть від коронавірусної хвороби в Калуському районі.

За добу на Прикарпатті підтверджено 38 випадків інфікування, це приблизно 10% від кількості проведених тестів. В області 821 інфікований коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.