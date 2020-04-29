15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 16:04 24

На Прикарпатье количество смертей от COVID-19 превысило 50

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 16:04 24
Читайте також українською мовою
В области коронавирус обнаружили в 176 медицинских работников
Фото из открытых источников
В области коронавирус обнаружили в 176 медицинских работников

В Ивано-Франковской области зафиксировано 50 смертей от коронавируса, за последние сутки добавился еще один летальный случай.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает RegioNews.

"Речь идет о женщине 1953 года из Надвирнянского района. Образцы анализов отправлены в Киев, вчера пришел положительный результат", - говорит председатель.

Еще один летальный случай, который пока не вошел в общую статистику, зафиксирован в Калуше. Об этом поинформировала медицинский директор по стационарной помощи КНП "Калушская ЦРБ” Наталья Кинаш на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаю, что сегодня на 41 году жизни перестало биться сердце нашего коллеги, рентген-лаборанта Калушской районной больницы Богданы Грицев", - говорится в сообщении.

"Сгорая сам, свети другим" С грустью...

Опубликовано Натальей Кинаш Середа, 29 апреля 2020 г.

Это уже шестая смерть от коронавирусной болезни в Калушском районе.

За сутки на Прикарпатье подтверждено 38 случаев инфицирования, это примерно 10% от количества проведенных тестов. В области 821 инфицированный коронавирусом.

Напомним, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.


коронавирус смерть Ивано-Франковск Прикарпатье смерти
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киево-Печерской лавре зафиксировали новые случаи коронавируса
29 апреля 2020, 12:59
Тернопольская область: еще одна женщина из Почаева умерла от коронавируса
29 апреля 2020, 12:19
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
29 апреля 2020, 09:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »