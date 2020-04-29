На Прикарпатье количество смертей от COVID-19 превысило 50

В области коронавирус обнаружили в 176 медицинских работников

Фото из открытых источников

В области коронавирус обнаружили в 176 медицинских работников

В Ивано-Франковской области зафиксировано 50 смертей от коронавируса, за последние сутки добавился еще один летальный случай.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает RegioNews.

"Речь идет о женщине 1953 года из Надвирнянского района. Образцы анализов отправлены в Киев, вчера пришел положительный результат", - говорит председатель.

Еще один летальный случай, который пока не вошел в общую статистику, зафиксирован в Калуше. Об этом поинформировала медицинский директор по стационарной помощи КНП "Калушская ЦРБ” Наталья Кинаш на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаю, что сегодня на 41 году жизни перестало биться сердце нашего коллеги, рентген-лаборанта Калушской районной больницы Богданы Грицев", - говорится в сообщении.

Это уже шестая смерть от коронавирусной болезни в Калушском районе.

За сутки на Прикарпатье подтверждено 38 случаев инфицирования, это примерно 10% от количества проведенных тестов. В области 821 инфицированный коронавирусом.

Напомним, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.