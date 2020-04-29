На Прикарпатье количество смертей от COVID-19 превысило 50
В Ивано-Франковской области зафиксировано 50 смертей от коронавируса, за последние сутки добавился еще один летальный случай.
Об этом во время брифинга рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает RegioNews.
"Речь идет о женщине 1953 года из Надвирнянского района. Образцы анализов отправлены в Киев, вчера пришел положительный результат", - говорит председатель.
Брифинг председателя облгосадминистрации Виталия Федорива
Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Среда, 29 апреля 2020 г.
Еще один летальный случай, который пока не вошел в общую статистику, зафиксирован в Калуше. Об этом поинформировала медицинский директор по стационарной помощи КНП "Калушская ЦРБ” Наталья Кинаш на своей странице в Facebook.
"С грустью сообщаю, что сегодня на 41 году жизни перестало биться сердце нашего коллеги, рентген-лаборанта Калушской районной больницы Богданы Грицев", - говорится в сообщении.
"Сгорая сам, свети другим" С грустью...Опубликовано Натальей Кинаш Середа, 29 апреля 2020 г.
Это уже шестая смерть от коронавирусной болезни в Калушском районе.
За сутки на Прикарпатье подтверждено 38 случаев инфицирования, это примерно 10% от количества проведенных тестов. В области 821 инфицированный коронавирусом.
Напомним, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
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