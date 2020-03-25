На Прикарпатті затримали співорганізаторку порнобізнесу

Жінка незаконно виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру

Фото: Поліція Івано-Франківської області

Жінка незаконно виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

24 березня в ході кримінального провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України слідчі затримали мешканку Львова 1998 р.н., яка перебувала у міжнародному розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням та розповсюдженням відео файлів порнографічного характеру.

Нагадаємо, у січні 2018 року правоохоронці затримали шістьох осіб, мешканців Івано-Франківської та Донецької областей, які у Івано-Франківську у складі організованої злочинної групи протягом 2017 – 2018 років створили студію для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру та збували в Інтернет.

Зловмисників поліцейські затримали в порядку ст. 208 ККУ. Усім було обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

У ході слідства правоохоронці встановили причетність ще однієї особи. Зловмисниця тривалий час переховувалась на території однієї із країни ЄС. Поліцейські оголосили її у міжнародний розшук. 24 березня її затримали у Львові.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації. Обвинувачена запропонувала двом дівчатам у скрутному матеріальному становищі "високооплачувану" роботу у європейській країні.