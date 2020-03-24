Хмельницькі поліцейські вилучили в закладчика-гастролера наркотиків на 180 тисяч гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції України.
Мешканець Херсона прибув до обласного центру орієнтовно 10 березня, винайняв тут квартиру і займався розповсюдженням наркотиків методом "закладок". Усі замовлення отримував через інтернет-месенджер.
Патрульні поліцейські затримали зловмисника під час розкладання чергової партії закладок. На той момент при ньому було 7 згортків з психотропною речовиною PVP (так звані "солі") і LSD.
Крім того, на одній із вулиць міста поліцейські виявили сховок закладчика, де він зберігав ще 71 згорток з наркотиками як рослинного, так і синтетичного походження.
Під час обшуку в орендованій квартирі молодика оперативники виявили ще 284 згортки з наркотиками, а також електронні ваги, пакувальний матеріал, телефони, записники тощо. Усе вилучене направили на експертизу.
Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" складає близько 180 тисяч гривень.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому доведеться відповідати за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть перед судом про тримання під вартою.
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