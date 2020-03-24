Хмельницькі поліцейські вилучили в закладчика-гастролера наркотиків на 180 тисяч гривень

У Хмельницькому працівники поліції затримали 27-річного жителя Херсона, який розповсюджував у місті наркотики методом "закладок". Загалом у чоловіка вилучили більше 360 згортків з солями, амфетаміном, канабісом та LSD

Фото: Нацполіція України

У Хмельницькому працівники поліції затримали 27-річного жителя Херсона, який розповсюджував у місті наркотики методом "закладок". Загалом у чоловіка вилучили більше 360 згортків з солями, амфетаміном, канабісом та LSD

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції України.

Мешканець Херсона прибув до обласного центру орієнтовно 10 березня, винайняв тут квартиру і займався розповсюдженням наркотиків методом "закладок". Усі замовлення отримував через інтернет-месенджер.

Патрульні поліцейські затримали зловмисника під час розкладання чергової партії закладок. На той момент при ньому було 7 згортків з психотропною речовиною PVP (так звані "солі") і LSD.

Крім того, на одній із вулиць міста поліцейські виявили сховок закладчика, де він зберігав ще 71 згорток з наркотиками як рослинного, так і синтетичного походження.

Під час обшуку в орендованій квартирі молодика оперативники виявили ще 284 згортки з наркотиками, а також електронні ваги, пакувальний матеріал, телефони, записники тощо. Усе вилучене направили на експертизу.

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" складає близько 180 тисяч гривень.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому доведеться відповідати за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть перед судом про тримання під вартою.