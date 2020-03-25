На Прикарпатье задержали соорганизатора порнобизнеса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
24 марта в ходе уголовного производства по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины следователи задержали жительницу Львова 1998 г.н., которая находилась в международном розыске за совершение преступлений, связанных с изготовлением и распространением видео файлов порнографического характера.
Напомним, в январе 2018 года правоохранители задержали шестерых человек, жителей Ивано-Франковской и Донецкой областей, которые в Ивано-Франковске в составе организованной преступной группы в течение 2017 – 2018 годов создали студию для изготовления видеопродукции порнографического характера и сбывали в Интернет.
Злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 УКУ. Им была избрана судом мера пресечения – содержание под стражей.
В ходе следствия правоохранители установили причастность еще одного человека. Злоумышленница длительное время скрывалась на территории одной из страны ЕС. Полицейские объявили ее в международный розыск. 24 марта ее задержали во Львове.
Напомним, в Тернопольской области задержали женщину, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации. Обвиняемая предложила двум девушкам в затруднительном материальном положении "высокооплачиваемую" работу в европейской стране.
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