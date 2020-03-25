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25 марта 2020, 11:44 2

На Прикарпатье задержали соорганизатора порнобизнеса

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25 марта 2020, 11:44 2
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Женщина незаконно изготавливала, продавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера
Фото: Полиция Ивано-Франковской области
Женщина незаконно изготавливала, продавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

24 марта в ходе уголовного производства по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины следователи задержали жительницу Львова 1998 г.н., которая находилась в международном розыске за совершение преступлений, связанных с изготовлением и распространением видео файлов порнографического характера.

Напомним, в январе 2018 года правоохранители задержали шестерых человек, жителей Ивано-Франковской и Донецкой областей, которые в Ивано-Франковске в составе организованной преступной группы в течение 2017 – 2018 годов создали студию для изготовления видеопродукции порнографического характера и сбывали в Интернет.

Злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 УКУ. Им была избрана судом мера пресечения – содержание под стражей.

В ходе следствия правоохранители установили причастность еще одного человека. Злоумышленница длительное время скрывалась на территории одной из страны ЕС. Полицейские объявили ее в международный розыск. 24 марта ее задержали во Львове.

Напомним, в Тернопольской области задержали женщину, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации. Обвиняемая предложила двум девушкам в затруднительном материальном положении "высокооплачиваемую" работу в европейской стране.


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