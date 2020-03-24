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24 березня 2020, 17:40 2

Мешканець Рівного хотів незаконно продати півтори тонни спирту

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24 березня 2020, 17:40 2
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У Рівненській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового 
У Рівненській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового 

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру Рівненської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Рівного, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, здійснюючи діяльність, яка заборонена законодавством, придбав, зберігав, транспортував з метою збуту у північні райони області майже 1,5 тони спиртосуміші, 3 тисячі пляшок горілки та понад 6 тисяч пачок цигарок.

Протиправні дії особи у січні 2020 року припинено, а незаконно виготовлені підакцизні товари вилучено та на них накладено арешт.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.


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