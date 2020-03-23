На Бурштинській ТЕС загинув працівник станції
Вранці 23 березня на Бурштинській ТЕС смертельно травмований складач поїздів, інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу станції.
Випадок стався у паливно-транспортному цеху під час подавання вагонів тепловозом до роторного вагоноперекиду. На місце події було оперативно викликано карету швидкої допомоги, медики констатували смерть потерпілого.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу Галицького ВП ГУ національної поліції. Причини і обставини інциденту встановлюються.
Бурштиинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Станція входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго" олігарха Ріната Ахметова.
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