На Бурштынской ТЭС погиб работник станции

На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области во время работы погиб сотрудник станции

Фото: Украинская энергетика

На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области во время работы погиб сотрудник станции

Утром 23 марта на Бурштынской ТЭС смертельно травмирован сотрудник станции, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу станции.

Случай произошел в топливно-транспортном цехе во время подачи вагонов тепловозом до роторного вагоноперекида. На место происшествия была оперативно вызвана карета скорой помощи, медики констатировали смерть потерпевшего.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Галицкого ОП ГУ нацполиции. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Бурштиинська тепловая электростанция расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, что соединяют Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Станция входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго" олигарха Рината Ахметова.

Напомним, САП начала уголовное производство за служебную халатность чиновников Кабмина по противодействию COVID-19.