На Бурштынской ТЭС погиб работник станции
Утром 23 марта на Бурштынской ТЭС смертельно травмирован сотрудник станции, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу станции.
Случай произошел в топливно-транспортном цехе во время подачи вагонов тепловозом до роторного вагоноперекида. На место происшествия была оперативно вызвана карета скорой помощи, медики констатировали смерть потерпевшего.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Галицкого ОП ГУ нацполиции. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Бурштиинська тепловая электростанция расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, что соединяют Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Станция входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго" олигарха Рината Ахметова.
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