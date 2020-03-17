Прикарпаття: 17 працівників виправної колонії притягнуть до відповідальності

Порушення режиму та рівня безпеки виявлено у Коломийській виправній колонії

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Порушення режиму та рівня безпеки виявлено у Коломийській виправній колонії

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

За результатами проведеної комплексної перевірки у Коломийській виправній колонії №41 виявлено порушення прав в’язнів.

Адміністрація закладу не дотримується умов утримання засуджених, які перебувають у дільницях соціальної реабілітації, не забезпечується належний режим та рівень безпеки установи.

Низку порушень зафіксовано у сфері додержання законів про працю, пожежну безпеку, земельного та іншого законодавства.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 17 посадових осіб адміністрації установи.

Нагадаємо, у Криму винесли вироки "Свідкам Єгови": одного посадили в колонію, другий заплатить штраф.

Причетним до бунту в одеській колонії ув'язненим оголосили підозру. Семи особам, ймовірно причетним до дезорганізації роботи у виправній колонії №51 у Одесі та умисного знищення майна установи шляхом підпалу, повідомили про підозру.