Прикарпатье: 17 работников исправительной колонии привлекут к ответственности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу областной прокуратуры.
По результатам проведенной комплексной проверки в Коломыйской исправительной колонии №41 выявлены нарушения прав заключенных.
Администрация заведения не соблюдает условий содержания осужденных, которые находятся в участках социальной реабилитации, не обеспечивается надлежащий режим и уровень безопасности учреждения.
Ряд нарушений зафиксировано в сфере соблюдения законов о труде, пожарной безопасности, земельного и другого законодательства.
К дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц администрации учреждения.
Напомним, в Крыму вынесли приговоры "Свидетелям Иеговы": одного посадили в колонию, второй заплатит штраф.
Причастным к бунту в одесской колонии заключенным объявили подозрение. Семи лицам, предположительно причастным к дезорганизации работы исправительной колонии №51 в Одессе и умышленного уничтожения имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении.
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