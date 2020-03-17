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17 марта 2020, 18:30

Прикарпатье: 17 работников исправительной колонии привлекут к ответственности

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17 марта 2020, 18:30
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Нарушение режима и уровня безопасности выявлено в Коломыйской исправительной колонии
Фото иллюстративное
Нарушение режима и уровня безопасности выявлено в Коломыйской исправительной колонии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу областной прокуратуры.

По результатам проведенной комплексной проверки в Коломыйской исправительной колонии №41 выявлены нарушения прав заключенных.

Администрация заведения не соблюдает условий содержания осужденных, которые находятся в участках социальной реабилитации, не обеспечивается надлежащий режим и уровень безопасности учреждения.

Ряд нарушений зафиксировано в сфере соблюдения законов о труде, пожарной безопасности, земельного и другого законодательства.

К дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц администрации учреждения.

Напомним, в Крыму вынесли приговоры "Свидетелям Иеговы": одного посадили в колонию, второй заплатит штраф.

Причастным к бунту в одесской колонии заключенным объявили подозрение. Семи лицам, предположительно причастным к дезорганизации работы исправительной колонии №51 в Одессе и умышленного уничтожения имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении.


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