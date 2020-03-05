У Криму винесли вироки "Свідкам Єгови": одного посалили в колонію, другий заплатить штраф

В аннексованому Криму 5 березня були винесені два вироки щодо членів релігійної організації "Свідки Єгови"

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В аннексованому Криму 5 березня були винесені два вироки щодо членів релігійної організації "Свідки Єгови"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Настоящее время.

Джанкойський районний суд засудив місцевого жителя Сергія Філатова до шести років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Філатов звинувачувався в організації діяльності на території анексованого Криму регіональної групи "Сиваш", що належить до релігійної організації "Свідки Єгови". Вона вже кілька років заборонена в Росії.

Сергій Філатов

Кримінальну справу стосовно Філатова було порушено в середині листопада 2018 року. Тоді на півночі Криму пройшли обшуки в більш ніж десяти будинках ймовірних "Свідків Єгови".

"Судити людину за віру — в даному випадку будь-яке покарання буде надмірним. Я отримав рішення суду на руки, ознайомлюся з ним і однозначно буду готуватися до оскарження вироку", — сказав адвокат Олег Захарчук, що представляв інтереси Філатова.

Другий обвинувальний вирок ухвалив міський суд Ялти. Артем Герасімов, згідно з текстом рішення, був засуджений до штрафу у розмірі 400 тисяч рублів, хоча сторона звинувачення також просила засудити його до 6,5 років в'язниці.

Кримінальну справу проти Герасімова було порушено в березні минулого року. Тоді ж у його домі пройшов обшук, вилучено "заборонену літературу, телефони, комп'ютерну техніку і гроші, в тому числі, в іноземній валюті", повідомив центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Артем Герасімов

Адвокат Олена Бородіна, яка представляла інтереси Герасімова, повідомила, що серед доказів провини Герасімова був аудіозапис, на якому її підзахисний говорить про Біблію.

"Це справа, за великим рахунком, не відрізняється від інших справ "Свідків Єгови": всіх звинувачують у проведенні якихось обрядів: богослужіння або проповіді. Герасімова звинуватили за те, що він розмовляв про Біблію", – сказала Бородіна.

За її словами, її підзахисний поки не визначився, чи подавати апеляційну скаргу на вирок.

У квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією і заборонив їх діяльність на території РФ. Після цього тисячі послідовників цієї течії зробили спроби виїхати з країни і отримати притулок за кордоном.