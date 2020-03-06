В Донецькій області мітингували проти приватизації "Артемсіль"

Кілька сотень людей вийшли на акцію проти продажу державного підприємства "Артемсіль" 6 березня

Фото: Вільне радіо

Кілька сотень людей вийшли на акцію проти продажу державного підприємства "Артемсіль" 6 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вільне радіо.

Як повідомляє джерело, люди зібралися на протест під будівлею адміністрації підприємства, адже бояться можливих скорочень працівників.

"Є приклади того, що приватизація проходить не так, як хотілося б. У нас є приклад "Доломітника" в Сіверську та й багатьох підприємств, де було багато людей з нашого міста. В Сіверську розібрали повністю. Випалена земля. Тому лякає просто перспектива", — цитує видання одного з мітингарів Романа.

Відомо, що до мітингарів приєднався голова Соледарської територіальної громади Олександр Степаненко.

"Наше унікальне родовище розробляється з 1881 року до цього часу і відпрацьовано всього лише 3%. 3 тисячний колектив — він унікальний. Він може працювати навіть без керівництва, яке присилають нам сюди двічі на рік. Про це тільки не знають ті, хто приймав це рішення в Києві. І у мене три тижні тому була розмова з головою області, то ми говорили саме про державне підприємство", - заявив Степаненко.

Під час акції люди розпочали збір підписів під зверненням до Кабміну та президента щодо скасування рішення про приватизацію. Також відомо, що наступного тижня в Соледарі має зібратися позачергова сесія міської ради, щоб від депутатського корпусу підтримати колектив державного підприємства та виступити проти приватизації.

Напередодні мітингу колектив підприємства записав відеозвернення до президента України з проханням скасувати приватизацію.

"Ми віримо, що державне управління може бути ефективним, а всі звинувачення Гончарука в корупції та маніпуляціях цін на ринку — заслуги менеджменту, який періодично засилає профільне міністерство. За 5 років в нас 8 змін очільників, завданням яких було обанкрутити та вивести підприємство з державної власності", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 3-го березня Кабінет міністрів ухвалив рішення передати кілька сотень державних підприємств на приватизацію. Серед них - держпідприємство "Артемсіль".