В Ивано-Франковске предприниматели вышли на протест (ФОТО)

Требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, не допустить принятия ряда законов

Фото Галка

Требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, не допустить принятия ряда законов

12 марта под "белым домом" состоялась акция предпринимателей за сохранение упрощенной системы налогообложения, сообщает RegioNews со ссылкой на Галку.

Люди пришли выступить против законов 128-9, 129-9 и изменений в закон 367.

Предпринимательница Светлана Волкова говорит, что новые законы могут привести к тому, что в государстве вообще исчезнут малые предприниматели.

"А если они исчезнут, то мы просто не выживем. Такое ощущение, что мы не нужны ни государству - никому. Есть альтернативные законы, которые бы сохранили упрощенную систему налогообложения, но их не рассматривают".

Заместитель председателя совета предпринимателей Неля Вылегжанина отмечает, что Фопы – это наиболее сознательная прослойка населения, на которую не нужно давить. В среднем предприниматель платит в год почти тысячу долларов. 75% бюджета Ивано-Франковска формируется из единого налога.

Городской глава Руслан Марцинкив отметил, что Ивано-Франковск держится на малом бизнесе. 190 миллионов гривен единого налога платят малые предприниматели. Он считает новое законодательство дискриминационным.

Напомним, 10 марта в Львове состоялась аналогичная акция - предприниматели пикетировали ОГА. Отстаивали упрощенную систему учета и отчетности, требовали уменьшить нагрузку на малый бизнес.