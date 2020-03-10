На Прикарпатье ввели план "Перехват" из-за возможного похищения человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
9 марта около 21:56 в Ивано-Франковский отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что возле одного из местных магазинов водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" силой затащил девушку в транспортное средство и повез в неизвестном направлении.
Правоохранители установили модель и марку автомобиля, его номерные знаки, на территории города и области ввели план "Перехват".
В 00:50 на одной из улиц Ивано-Франковска полицейские остановили автомобиль "Фольксваген Гольф", в котором находился 38-летний водитель. Мужчина пояснил, что забирал свою знакомую домой и никаких противоправных действий к ней не применял. Правоохранители пообщались с женщиной, она подтвердила слова мужчины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
- 14:27 10 марта Wizz Air отменяет все рейсы в Италию и Израиля
- 14:26 10 марта В Украине пока не будут отменять массовые мероприятия - МОЗ
- 14:25 10 марта У жителя села Каховского района заболевание коронавирусом не подтвердилось
- 14:14 10 марта Результаты теста в Лондоне подтвердили коронавирус у черновчанина
- 14:10 10 марта В Винницкой области объявили штормовое предупреждение
- 14:06 10 марта Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой