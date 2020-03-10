На Прикарпатье ввели план "Перехват" из-за возможного похищения человека

В Ивано-Франковской области искали мужчину, который силой затащил девушку в автомобиль и повез в неизвестном направлении. Информация не подтвердилась

Фото со страницы Полиции Ивано-Франковской области в facebook

В Ивано-Франковской области искали мужчину, который силой затащил девушку в автомобиль и повез в неизвестном направлении. Информация не подтвердилась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Полиции Ивано-Франковской области в Facebook. 9 марта около 21:56 в Ивано-Франковский отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что возле одного из местных магазинов водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" силой затащил девушку в транспортное средство и повез в неизвестном направлении. Правоохранители установили модель и марку автомобиля, его номерные знаки, на территории города и области ввели план "Перехват". В 00:50 на одной из улиц Ивано-Франковска полицейские остановили автомобиль "Фольксваген Гольф", в котором находился 38-летний водитель. Мужчина пояснил, что забирал свою знакомую домой и никаких противоправных действий к ней не применял. Правоохранители пообщались с женщиной, она подтвердила слова мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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