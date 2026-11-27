Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фахівці вилучили бойову частину безпілотника. З дотриманням заходів безпеки небезпечну знахідку знищили.

У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів, залишків ракет або безпілотників заборонено наближатися до них та торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знешкодили дві бойові частини російської ракети вагою по 400 кг – вони не здетонувала під час падіння.