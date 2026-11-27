На Полтавщине обезвредили неразорванную боевую часть российского дрона
В Полтавской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть российского беспилотника, которую обнаружили после очередной воздушной атаки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Специалисты изъяли боевую часть беспилотника. С соблюдением мер безопасности опасную находку уничтожили.
В полиции напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов, остатков ракет или беспилотников запрещено приближаться к ним и прикасаться. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101, 102 или 112.
Напомним, ранее в Кировоградской области обезвредили две боевые части российской ракеты весом по 400 кг – они не сдетонировали во время падения.
27 ноября 2026
"Херсон живет": под сетками, с цветами и без Днепра
Репортаж из полуразрушенного города, который люди не хотят покидать, а, наоборот, пытаются развивать
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
В Запорожье двух правоохранителей осудили за оправдание агрессии РФ
27 ноября 2026, 16:19В Киеве ученый потребовал $2 тысячи за защиту диссертации: его задержали
27 ноября 2026, 15:57В Харьковской области установили военного РФ, подозреваемого в расстреле двух гражданских
27 ноября 2026, 15:39В Киеве начали монтировать главную елку на Софийской площади: когда откроют
27 ноября 2026, 15:27В Киевской области девушка смертельно отравила экс-военного
27 ноября 2026, 14:55В Киеве мужчина прятал наркотики в детской игрушке
27 ноября 2026, 14:35"Херсон живет": под сетками, с цветами и без Днепра
27 ноября 2026, 14:25Корецкий пообещал мгновенную реакцию на подозрения в отношении членов правительства
27 ноября 2026, 13:50Удар по предприятию на Черниговщине: есть погибшие, под завалами могут быть люди
27 ноября 2026, 13:35На Ровенщине пьяный водитель убегал от патрульных и врезался в забор
27 ноября 2026, 13:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Херсон живет": под сетками, с цветами и без Днепра
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном