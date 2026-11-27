Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Специалисты изъяли боевую часть беспилотника. С соблюдением мер безопасности опасную находку уничтожили.

В полиции напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов, остатков ракет или беспилотников запрещено приближаться к ним и прикасаться. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, ранее в Кировоградской области обезвредили две боевые части российской ракеты весом по 400 кг – они не сдетонировали во время падения.