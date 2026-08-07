Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 5 серпня на березі річки Удай у селі Скибинці Лубенського району виявили жінку без ознак життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 45-річна місцева мешканка. Для з'ясування точної причини її смерті призначена судмедекспертиза.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, 25 липня на Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки на воді.