Нічна атака на Київ: рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста
Внаслідок ворожого обстрілу вночі 16 липня пожежі виникли у Святошинському та Дарницькому районах столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Наразі рятувальники повністю ліквідували всі пожежі.
На місцях влучань працювали близько 150 рятувальників, залучались 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.
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