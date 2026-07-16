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16 липня 2026, 11:09

Через атаки РФ у шести областях України є перебої з електропостачанням

16 липня 2026, 11:09
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичні об’єкти частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідломила пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго закликають переносити активне використання електроенергії на денний час – з 10:00 до 15:00.

У відомстві також додали, що на Харківщині під час виконання ремонтних робіт внаслідок атаки ворожого БпЛА по службовому автомобілю постраждали енергетики. Їх доправили до лікарні, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня РФ атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 крилатими ракетами Х-22/32, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 5 баражуючими боєприпасами типу "Бандероль" та 146 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

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