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16 липня 2026, 09:55

Росія атакувала Україну балістикою, ракетами Х-22/32 й Х-31П та 146 дронами: скільки вдалось збити

16 липня 2026, 09:55
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 16 липня РФ атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 крилатими ракетами Х-22/32, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 5 баражуючими боєприпасами типу "Бандероль" та 146 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 російських безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

атака на Україну 16 липня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.

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