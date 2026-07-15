У Дніпрі військові ТЦК вимагали гроші з чоловіків

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У Дніпрі правоохоронці затримали військових ТЦК. Виявилось, що вони вимагали гроші з чоловіків в обмін на уникнення від проходження військової служби

Про це повідомляє поліця Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Організатором виявився 28-річний чоловік. До схеми він залучив трьох військових, і разом вони вимагали гроші за ухилення від мобілізації. Гроші потерпілі перераховували на картки учасників схеми та їхніх близьких.

Для реалізації схеми військові використовували автомобіль мобільної групи оповіщення, а також, за даними слідства, змінювали на ньому номерні знаки.

"Службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали оперативники карного розшуку 15 липня. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.