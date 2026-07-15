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15 липня 2026, 16:45

Скандал у Львові: ТЦК призначив перевірку після жорсткого затримання чоловіка на очах у дружини

15 липня 2026, 16:45
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Фото: facebook.com/lvivobltck
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Після інциденту під час заходів оповіщення 14 липня у Львові Львівський обласний ТЦК та СП оголосив про проведення службової перевірки

Про це повідомили у заяві ТЦК, передає RegioNews.

У соцмережах поширилося відео, як представники поліції та ТЦК намагаються розчепити жінку та чоловіка. Дівчина хапається руками та ногами за чоловіка та кричить.

Згодом, один із чоловіків у військовій формі штовхає жінку під стіну будівлі, хапаючи її за горло.

У Львівському ТЦК заявили, що за фактом оприлюдненого в медіа інциденту було призначено службову перевірку "для всебічного з’ясування обставин події".

"Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства. До завершення службової перевірки утримуємося від будь-яких передчасних висновків та просимо громадськість і представників медіа дочекатися її результатів", — заявили там.

Нагадаємо, що на Прикарпатті судили чоловіка, який напав на військових ТЦК. Це сталось, коли вони проводили оповіщення військовозобов’язаних.

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