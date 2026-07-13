Фото: ДБР

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов'язаного, якого госпіталізували з Кременчуцького районного ТЦК та СП із тяжкими травмами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За попередньою інформацією, ввечері 2 липня поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 52-річного чоловіка та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Вночі 3 липня його доставили до Кременчуцького РТЦК, де він перебував до 4 липня.

Звідти чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімації однієї з місцевих лікарень. 5 липня його прооперували, проте 9 липня він помер.

Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та крововиливи в головний мозок. Фахівці зазначають, що травми могли бути завдані тупим предметом.

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Слідчі ДБР встановлюють хронологію подій і коло причетних осіб. Наразі вилучені записи з камер відеоспостереження, тривають допити працівників ТЦК, перевіряються дії всіх, хто контактував із чоловіком від моменту зупинки поліцією до госпіталізації.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського РТЦК та СП, помер у лікарні. У військкоматі стверджують, що до моменту інциденту чоловік поводився спокійно.

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