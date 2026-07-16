Фото: поліція

Вранці 16 липня Дніпропетровщині на під час обшуку чоловік, який із вересня 2024 року перебував у статусі СЗЧ, відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Обшук проводився в межах кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон) КК України.

Під час затримання фігурант чинив збройний опір і поранив двох бійців КОРДу. Після цього, перебуваючи в будинку, чоловік вчинив самогубство, вистріливши собі в голову.

Постраждалих правоохоронців госпіталізували, їм надають меддопомогу. Загрози їхньому життю немає.

На місці працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Поліцейські вилучили зброю.

Триває документування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Одещині 46-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за вбивство поліцейського, замах на вбивство двох людей та незаконне поводження зі зброєю.