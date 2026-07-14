У Запоріжжі чоловіка відправили за ґрати через хабар за коноплю

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі чоловік отримав вирок через спробу дати хабар правоохоронцю. Виявилось, він намагався сховати в автомобілі конополю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На автодорозі Маріуполь-Запоріжжя поліція зупинила автомбіль із литовськими номерами. Коли правоохоронці оглядали особисті речі пасажира, то знайшли стебла та листя коноплі. Коли авто вилучили, водій запропонував і дав начальнику слідчого відділення місцевої поліції 3 тисячі гривень за її повернення.

На суді чоловік частково визнав провину. Він заявив, що не знав і не міг знати, яку посаду займає людина. В результаті суд призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність. Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.