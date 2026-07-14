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14 липня 2026, 18:53

Жахливі знущання протягом років: у Львові засудили чоловіка, що ґвалтував малолітню доньку

14 липня 2026, 18:53
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив йому максимальне покарання - 15 років позбавлення волі. Також повністю задоволено цивільний позов потерпілої та стягнуто на її користь 1,5 млн грн моральної шкоди.

Прокурори довели, що насильство над дитиною розпочалося ще у 2009 році, коли родина проживала разом. Після розлучення батьків у 2010 році 9-річна дівчинка залишилася жити з батьком, після чого знущання стали систематичними.

Протягом чотирьох років чоловік ледь не щодня розбещував доньку, а коли потерпілій виповнилося 11 років - двічі зґвалтував її. Злочини відбувалися як удома, так і під час спільних поїздок та відпочинку.

Батько також змушував дитину позувати оголеною та фіксував це на фото і відео. Упродовж 2009-2013 років засуджений виготовив понад 190 порнографічних фото- та відеоматеріалів за участю власної доньки, якій тоді було від 8 до 12 років. На жорсткому диску він також зберігав ще 38 аналогічних матеріалів із зображеннями інших дітей.

Наприкінці 2013 року дівчинка спробувала розповісти про знущання новій співмешканці батька, але та не повірила дитині. Вже наступного дня батько відправив доньку жити до матері.

Коли потерпілій виповнилося 20 років вона звернулася до правоохоронних органів.

Відомості про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, раніше у Полтаві засудили до довічного увʼязнення 59-річного педофіла. Зловмисник викрав 12-річну дівчинку, зґвалтував, вбив та обпалив тіло.

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