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14 липня 2026, 19:39

На Вінниччині вчителі врятували дитину від вітчима-ґвалтівника

14 липня 2026, 19:39
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Вінниччині прокурори  скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що з серпня 2024 року по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від вітчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, – ґвалтував.

Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканість дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили.

Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла.

Наразі обвинувачений під вартою.

Потерпіла пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі.Чоловіку загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії.

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