Металевими ножицями у груди: на Харківщині жінка намагалася вбити знайомого

Фото: поліція Харківської області

11 липня до поліції надійшло повідомлення про подію, що сталася біля одного з будинків у місті Слобожанське Харківської області

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, що на вулиці між 26-річною місцевою мешканкою та знайомим виник раптовий конфлікт. Під час сварки жінка вдарила чоловіка металевими ножицями в груди.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Медики діагностували у нього тяжкі поранення.

Правоохоронці затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині прокурори повідомили про підозру 70-річному чоловіку, який організував замах на вбивство колишньої дружини. Підозрюваний прожив із жінкою 33 роки та мав із нею двох спільних синів. Після розлучення між ними виник конфлікт через майно та особисті неприязні стосунки.