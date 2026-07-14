Зберігав та поширював дитячу порнографію: львівського посадовця взяли під варту

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 48-річному львівʼянину - головному інженеру однієї з будівельних компаній регіону

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік знаходив малолітніх у соціальних мережах. Там він входив у довіру до дітей, маніпулював та схиляв до створення заборонених матеріалів за їх участю. Залежно від ситуації, він використовував різні підходи: в одних випадках видавав себе за однолітка, а згодом відкривав справжній вік, в іншим - одразу зазначав, що є значно старшим.

Задокументовано, що упродовж квітня-травня 2026 року підозрюваний завербував двох малолітніх дівчат віком 9 та 11 років.

Слідство встановило, що отримані матеріали він зберігав на телефоні, а також пересилав щонайменше шістьом особам, отримуючи у відповідь аналогічні файли.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують розбещення та вербування малолітніх, а також зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію. З дітьми він знайомився під час зйомок у школах.